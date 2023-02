Imme is geboren op 11-11-2011 en dus 11 jaar

DEN BOSCH - In de buik werd ze al Knillis genoemd en sinds haar derde moet ze mee carnavallen. De 11-jarige Imme is geboren op 11-11-2011, volgens de ouders om 3.33 uur. ,,Tegenwoordig willen wij als ouders eerder naar huis dan zij!”

Het kan ook haast niet anders. Een paar uur na haar geboorte, kreeg Imme al bezoek van de Oeteldonkse club. Aan het bed van haar net bevallen moeder, in het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Drie maanden later mocht ze mee met de intocht. Ze ging van hand tot hand en vond het nog leuk ook.

Drie jaar later was het nog lastig voor haar ouders om weg te gaan, want de driejarige Imme moest en zou carnaval gaan vieren. Ze ging mee naar de repetities van haar moeder Marieke, die bij de Bambergers (een feestavond voor 55-plussers) optrad en eenmaal daar aanwezig, zag ze de Jeugdprinsengroep. Dáár moest en zou ze ook bij komen. ,,Op de donderdag- en vrijdagavond voor carnaval presenteert het jeugdprotocol zich voor het eerst. Ze zei meteen: dat wil ik later ook”, legt haar moeder uit.

Geen rivaliteit

Imme: ,,Ik moest auditie doen. Eigenlijk wilde ik een XI-je worden. Dat is de enige solistenrol voor meisjes in Oeteldonk. Ik werd tweede en mijn tweede keus was bij de prinselijke ruiterij. Dat is gelukt. Dit jaar vier ik dus carnaval met de Jeugdprinsengroep!”

Ze heeft er enorm veel zin in. ,,Het is heel erg gezellig. We zijn altijd met een groep en iedereen is aardig. Er is onderling geen rivaliteit. We hebben ook een appgroep en soms zijn er op een dag wel 300 berichtjes. We bellen en we appen. Carnaval verbindt ons, dus waarschijnlijk hebben we daarom zo veel plezier.”

‘We hebben echt een voorbeeldfunctie’

Ondanks dat het een groot feest is, neemt Imme haar rol wel heel serieus. ,,We zijn de hele tijd in functie en daar horen regels bij. Dat we ons goed gedragen bijvoorbeeld en geen kauwgom kauwen en altijd aardig zijn voor mensen die vragen hebben. We hebben echt een voorbeeldfunctie.”

Het begint al flink te kriebelen bij de 11-jarige. ,,Op school vieren we ook altijd 11-11. Dan ga ik in mijn boerenkiel naar school. We doen dan altijd leuke spelletjes en een carnavalsquiz bijvoorbeeld. Op deze dag hebben we sowieso geen les. Het is dus een topdag om jarig te zijn!”