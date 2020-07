Illegale hennepplantages beschadigen natuurgebieden

Fietsend echtpaar zwaarge­wond door ongeluk in Hees­wijk-Din­ther, twee mannen (21) rijden door maar later aangehou­den

4 juli HEESWIJK-DINTHER - Een fietsend echtpaar is in de nacht van vrijdag op zaterdag ernstig gewond geraakt door een ongeluk in het buitengebied van Heeswijk-Dinther. Ze werden aangereden door een personenauto, waarvan de inzittenden kort na het ongeluk zijn aangehouden. Dat meldt de politie.