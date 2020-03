ikscoutthuis: Scouting in de West-Brabantse woonkamers

Een filmpje van het openingssaluut hoort bij het spel dat de scouts (10-14 jaar) van Luchtscouts Seppe op afstand met elkaar spelen. ‘Ze moeten zich ook verkleden als het vrijheidsbeeld en opzoeken uit welk land de ontwerper komt’, vertelt Bas Jansen van de leiding. De esta’s (6-10 jaar) hebben een doe-boek ontvangen en bij de explorers (14-18 jaar) staan al een digitale tocht en een filmavond op het programma.

#ikscoutthuis

,,We spieken bij andere groepen op Facebook of Instagram, via de hashtag #ikscoutthuis, of we kijken in activiteitenbank van Scouting Nederland‘’, vertelt Tommy Baselier van scouting Menno van Coehoorn in Bergen op Zoom. ,,Het is belangrijk om de groep zo bij elkaar te houden, want dit gaat nog wel even duren.‘’ Hij speelde dit weekend Crazy 88, net als Lars Stevens van Scouting Halsteren. ,,Onze verkenners moesten thuis op tafel een toren bouwen met stokken uit de tuin, een goocheltruc verzinnen of een bootje vouwen‘’, vertelt Stevens. ‘Via videoplatform Zoom keken we welk bootje het langst bleef drijven.’

,,We hebben eerst even bijgekletst, toen onze scouts elkaar voor de eerste keer weer zagen via Skype‘’, vertelt Ruben Zijlema van de Markiezaatsgroep. ,,Daarna deden we Whatsapp-bingo. Als je hele groepje een foto had gemaakt van een prullenbak, een banaan of een fles cola, kreeg je punten. Onze welpen maken vlogs waarin ze doen alsof hun huis een vakantiebestemming is. Ook de opkomst met de leiding houden we online in een gameroom.‘’

De welpen van de Bergse Scouting Petrus en Paulus hebben al geknutseld via FaceTime. ,,Het helpt voor onszelf ook om het leuk te houden. Wij vinden het ook jammer dat we niet kunnen draaien‘’,zegt leider Jim Bernaards.

Een challenge voor de hele week

De kabouters van scouting Lambertus in Etten-Leur hebben even geen opkomst, maar een challenge voor de hele week. ,,We sturen opdrachten in een Whatsapp-groep: doe een dansje of zing een liedje voor twee jarige kabouters‘’, vertelt Pascalle van der Velden. Daarmee kunnen ze de Stay@Home-badge van Scouting Nederland verdienen voor op hun uniform. ‘We hadden het misschien niet verwacht na twee weken thuisonderwijs, maar zowel de ouders als de meiden vinden het superleuk.’

Maaike (8) beaamt dat. ,,Anders zit je ook maar thuis. Nu ook, maar anders weet ik niet zo goed meer wat ik moet doen. Van school heb ik wel huiswerk, maar niet iets om te doen.‘’