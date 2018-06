'Ik had geen gevoel meer, alleen nog maar voor drugs'

Hij rookte zijn eerste joint toen hij veertien was en raakte bij de vijver in de buurt van zijn school in Gemert verslaafd aan harddrugs. Inmiddels is Hank van den Broek (20) uit Helmond zeven maanden clean. Hij geeft voorlichting en gaat de straat op met jongerenwerkers.

Een klein jaar geleden snoof hij hele dagen coke en rookte hij tussen de bedrijven door een joint of twintig. Hank van den Broek wilde de nieuwe Willem Holleeder worden. Een topcrimineel met een stalen gezicht. Nu zit hij hier als een heel andere Hank. Fris, open, vriendelijk. Zeven maanden geleden nam hij zijn laatste lijntje. Sindsdien zoekt Hank jongeren op om zijn ervaringen over te brengen. Dat is nodig, want drugs gebruiken wordt onder jongeren steeds normaler. ,,Drugs zijn onderhand goedkoper dan een biertje en er is makkelijk aan te komen. In het begin lijkt het leuk en onschuldig, maar het kan met gemak uit de hand lopen."

Hank weet als geen ander waar hij het over heeft. Hij stak zes jaar terug zijn eerste joint op. Om zich beter te voelen.

,,Ik was negen toen mijn ouders uit elkaar gingen. Vanaf dat moment kreeg ik een behoorlijke haat naar mezelf. Ik gaf mezelf overal de schuld van en had een heel laag zelfbeeld. Op een dag reed ik een rondje met de fiets en toen heb ik tegen mezelf gezegd: jij gaat nooit meer huilen. Ik wilde hard zijn, iemand anders zijn."

Op de basisschool was Hank een onzekere jongen. ,,Ik werd gepest, stond bekend als sulletje. Dat veranderde toen ik dingen ging doen die anderen niet durfden. Ik gooide ruiten in, stak banden lek, begon met roken. Het werkte. Mensen zeiden: 'Moet je Hank eens kijken'. Dat voelde goed."

Op de middelbare school in Helmond ging hij in de eerste klas met de verkeerde jongens om. ,,Ik stal fietsen en scooters. We gingen de straat op en zochten ruzie. En ik ging blowen. Op m'n veertiende rookte ik een stuk of zes jointjes per dag. Als ik blowde voelde ik me lekker, niet verdrietig. Uiteindelijk ging ik ook niet meer naar school. Het interesseerde me niks meer."

Harddrugs

Hij werd van school gestuurd en belandde later op een middelbare school in Gemert. ,,Daar is het helemaal fout gegaan. Er werden harddrugs gebruikt, van speed tot coke en van ghb tot xtc en ik vond dat heel interessant. De stoerste jongen van de school nodigde me op een dag uit bij de vijver bij school om drugs te gebruiken. Bij het bankje snoof ik mijn eerste lijntje, een Pink Lady. Dat is speed gemengd met een kapot geslagen xtc-pil. Ik voelde me voor het eerst in mijn leven écht stoer."

Hank was toen vijftien en binnen drie weken was hij samen met een groep van tien jongens de hele dag door aan het snuiven. ,,Andere medeleerlingen zagen wel dat we onder invloed waren, ja. Maar docenten merkten het niet. Wel dat ik agressief was, maar dat was ik altijd.'' Thuis hadden ze niets in de gaten tot de zus van Hank foto's op zijn telefoon vond waarop hij een joint rookte. Op een dag waren de wiet en sigaretten in de la onder zijn bed verdwenen. ,,Toen ik thuis kwam, liep mijn vader binnen. Huilend. Voor het eerst in vijf jaar voelde ik iets, ik schaamde me. Mijn vader had Marc Min meegenomen, een jongerenwerker. Marc ging naast me zitten, we praatten drie uur. Ik voelde me begrepen. Hij zei niet: dat is goed of slecht. In dat gesprek heb ik alles toegegeven over de softdrugs. De harddrugs hield ik voor me. Dat gebruik kon ik wel in de hand houden, dacht ik."

Vol de foute kant op

Een tijdje ging het best goed. Uiteindelijk mocht hij terug naar school, naar Gemert. Hij beloofde zijn ouders dat hij niet meer zou blowen. ,,Maar ik was een meester in liegen en bedriegen. Ik was een blok beton. Ik besloot vol de foute kant op te gaan. Dat lukte."

Hij ging veel speed en ketamine snuiven en verving dit niet veel later door cocaïne. Hij haalde zijn examens, ook onder invloed, en begon aan een opleiding tot juwelier in Utrecht. Daar liep Hanks leven finaal uit de hand. Hij sliep nauwelijks, snoof een gram of zes coke per avond en at bijna niet meer. Hij leende en stal geld van vrienden en de schulden stapelden zich op. Hij belandde voor de zoveelste keer in een politiecel voor een delict en werd daar veroordeeld voor een voorwaardelijke straf van twee jaar. ,,Ik was achttien en ik besloot dat ik nooit meer nuchter wilde zijn. Ik had geen gevoel meer, alleen nog maar voor drugs." Tot Hank op een dag emotioneel instortte. ,,Ik kon alleen nog maar huilen. Ik ben naar mijn moeder gegaan en heb alles opgebiecht."

Clean

Marc Min schoot weer te hulp en Hank ging naar een afkickkliniek in Afrika. ,,In Nederland mag je op verlof en de kans dat ik terug zou vallen was te groot." De opname duurde negen weken. Inmiddels is hij zeven maanden clean. ,,Maar het is elke dag een strijd. Het is niet zo dat je even negen weken in een kliniek zit en dat dan alles vanzelf goed gaat."

Wat helpt zijn de voorlichtingen die hij aan jongeren geeft. ,,Marc nam me een keer mee en dat pakte goed uit. Ik vertel mijn verhaal, misschien kan ik mensen helpen met mijn ervaringen." Inmiddels gaat Hank ook met Marc en Michel van Eunen van de Deurnese LEV-groep de straat op om met jongeren te praten. ,,Als je zegt dat het slecht is, heeft dat geen enkele zin. Je moet juist een vertrouwd gevoel geven. Voor ouders is het denk ik belangrijk om te laten merken dat je kind alles tegen je kan vertellen, zonder dat hij veroordeeld wordt." Aanstaande woensdag in Deurne-Zeilberg is het de elfde keer dat Hank bij een voorlichtingsavond is. ,,Wat ze me vaak vragen? Of ik trots op mezelf ben. Dat vind ik moeilijk. Stiekem ben ik wel trots, maar het is ook gewaagd om te zeggen dat ik er al ben. Eigenlijk ben ik twintig jaar lang ongelukkig geweest en op de vlucht voor mezelf. Dankzij Afrika en Marc Min heb ik de persoon gevonden en geaccepteerd die ik ben. Eindelijk kan ik zeggen dat ik oprecht gelukkig ben met mezelf."