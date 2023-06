IJssalon IJscootje in Den Bosch sluit voorgoed de deuren

Kind te zwaar? Dan zet Den Bosch een coach in voor het hele gezin: ‘Een belangrij­ke eerste stap’

DEN BOSCH - Het aantal kinderen dat te veel kilo’s meetorst is nog altijd te hoog, vindt de GGD Hart voor Brabant. In de gemeente Den Bosch zetten ze vanaf deze week coaches in om het hele gezin van een kind met overgewicht te helpen gezonder te leven.