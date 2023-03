IJssalon Bakel na 2e prijs genomineerd voor landelijke titel

Dat heeft mede-eigenaar Koen Bouwmans (24) te danken aan de tweede prijs die hij in de finale van de Gouden IJsspatel op de vakbeurs in Gorinchem behaalde met zijn stracciatella-ijs.

Bouwmans is samen met zijn broer Leon eigenaar van ijssalon De gebroeders in Bakel. Vanaf vrijdagmiddag 10 maart is de ijssalon aan de Dorpsstraat in Bakel weer open.