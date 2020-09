Iets minder inbraken in Brabant dan vorig jaar: het meest in Eindhoven, minst in Reusel-De Mierden en Baarle-Nassau

video Wonderlij­ke vondst: Elke (13) verliest haar telefoon op 2500 m hoogte, vindt hem terug naast (!) haar caravan

21 september AARLE-RIXTEL - Elke Verhoeven (13) uit Aarle-Rixtel kan het nog steeds bijna niet geloven. Haar iPhone schoot begin deze zomer los op 2.500 meter toen ze tijdens het paragliden rondjes draaide in de Oostenrijkse lucht. Waar ze hem later terugvond, had ze zelf niet kunnen bedenken. ,,En hij leefde ook nog”, vertelt ze nu via het toestel aan deze website.