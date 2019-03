Iedereen zong deze carnaval mee met De Kapotte Kachels: ‘Het was spectaculair’

‘Terug over de Maas’ was een van de 88 inzendingen van de Carnavalskrakerverkiezing die ED, BD en BN DeStem organiseerden. Het liedje won unaniem. ,,De verkiezing heeft zeker aan ons succes bijgedragen. Maar ik denk ook dat het liedje zo goed is gevallen omdat het een protestlied is. Het nummer gaat over mensen uit de Randstad, die één keer per jaar naar het zuiden komen om carnaval te vieren. Brabanders kennen die mensen allemaal. De boodschap die we met het liedje willen overbrengen (We schuppen ze allemaal terug over de Maas), is universeel in Brabant. En die boodschap gonsde vijf dagen lang door de hele provincie.”