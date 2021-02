Iedereen thuis en tóch nog zo veel zedenzaken

In het voorjaar was er nog wel een sprake van een daling. ,,Mensen bleven meer thuis en gingen minder op date”, zegt Susanne van Gog, coördinator in Brabant-Oost met een locaties in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch en het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. ,,Maar inmiddels is het aantal meldingen weer terug op het niveau van voor corona. We zien een forse toename van slachtoffers die verkracht zijn na bijvoorbeeld een date via Tinder of sociale media.”