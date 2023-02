Iedereen gunt elkaar de lach tijdens de pronkzitting in Berghem

Er heerst gezonde spanning en een hoop gezelligheid achter de schermen bij de Bergse pronkzitting. Artiesten krijgen zenders opgeplakt, attributen worden klaargezet en de liveband speelt het binnendruppelende publiek vast warm.

De 37-jarige Koen van Ravensteijn uit Berghem speelt al heel wat jaren mee. Echt zenuwachtig is hij dan ook niet, hij heeft er vooral heel veel zin in, vertelt hij terwijl hij geschminkt wordt. ,,Ik begin dadelijk als presentator Jan Smit in de openingsact en aan het eind van de avond treed ik op met mijn eigen clubje: K4.”

De openingsact is geschreven door regisseur Miriam van de Wiel en is bedoeld om op een showachtige manier de avond in te leiden. Van Ravensteijn: ,,Ik vind het leuk om op die manier meteen een show neer te zetten, maar met onze eigen act zijn we natuurlijk maanden bezig geweest. Om dat dan aan het publiek te laten zien is nóg veel leuker. We proberen een sfeer te creëren en als blijkt dat het werkt en het publiek uit z’n dak gaat… heerlijk is dat.”

Volledig scherm Koen van Ravensteijn © Thomas Segers/Van Assendelft

Op de hak

Zoals het een pronkzitting betaamt, is het wel de bedoeling dat er wat Berghemnaren op de hak worden genomen. “Maar wel nét goed genoeg”, vindt Van Ravensteijn. ,,De act moet scherp zijn, maar de persoon over wie het gaat, moet niet het gevoel hebben dat hij echt te kakken is gezet. Als je iemand nadoet, moet het eerder een eer zijn voor diegene.” Vanavond kruipt hij in de huid van Joris Brukx, volgens Van Ravensteijn ‘de theaterman van Berghem’. Brukx wordt in de act neergezet als een superster die nogal vol van zichzelf is. Van Ravensteijn weet het lekker te overdrijven. ,,Gisteren zat Joris in de zaal en aan het eind van de avond zei hij dat hij nog wel wat tips voor me had. Gelukkig zei hij daarna dat hij het heel leuk vond en dat we hem goed gepersifleerd hadden. Dat is tof om te horen.”

Volledig scherm De club van Oud Prinsen op het podium. © Thomas Segers

Grote familie

In de artiestenruimte loopt er van alles rond: van jonge meiden in fonkelende danskleding tot oudere heren in alledaagse kloffies. Dat zijn voormalige prinsen, die in hun act als de familie Van Gaal (eigenaren van De Merx, red.) optreden en praten over de terugkomst van de pronkavonden naar het zalencentrum. Klinkt saai, maar dat is het niet. De heren zetten de personages goed neer en hebben zichtbaar plezier in hun act. Zo ook de ‘Bezige Meidjes’ die op muziek van de Efteling een heuse circusact in elkaar draaien.

,,We zijn één grote familie”, vertelt Van Ravensteijn. ,,En hoewel we allemaal op zichzelf staande acts voorbereiden, doen we het echt samen. Zo’n vier weken voor de uitvoeringen komen we samen om elkaars acts te bekijken en feedback te geven. Vanaf dat moment horen we bij elkaar, en dat merk je tijdens de voorstellingen. Iedereen gunt elkaar de lach.”

Na zijn optreden drinkt Van Ravensteijn een biertje, een trotse glimlach prijkt van oor tot oor. ,,Het is gewoon vet om te doen. Het hele maakproces is leuk, maar deze climax maakt het wel echt af.”

Volledig scherm Het publiek in de Merx in Berghem. © Thomas Segers

Volledig scherm Circus Knolderino! © Thomas Segers