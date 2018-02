Identiteit mogelijke daders mishandeling Stratumseind in Eindhoven bekend

Ouderlijk huis bedreigde Bianca van der H. doelwit van brandstichters, onrust groeit in straat

24 februari Het huis aan de Asterstraat in Oss waar twee keer binnen een week brand werd gesticht wordt bewoond door de ouders en zus van Bianca van der H. Van der H. overleefde in 2015 een aanslag op haar leven. Ze is de weduwe van de in 2008 geliquideerde Hans van Geenen.