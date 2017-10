Iconische foto van bevrijding Eindhoven gaat de wereld over

Maar nu een toonaangevend Brits oorlogsmuseum de foto heeft opgenomen in een boek over de Tweede Wereldoorlog kan ook de rest van de wereld kennis nemen van de iconische afbeelding.

The Second World War in Colour

Het boek ‘The Second World War in Colour’ wordt uitgegeven door het prominente Imperial War Museum uit Londen. De iconische Eindhovense foto in het boek gaat niet onopgemerkt voorbij aan internationale media. Het Amerikaanse mediakanaal CNN met wereldwijd bereik publiceerde deze week de foto waarop te zien is hoe de Eindhovenaren feestvieren nadat ze zijn bevrijd.

Het boek waarin de iconische foto is opgenomen is een selectie kleurenfoto's uit de oorlog. Dat maakt ze bijzonder omdat die techniek destijds nog zeldzaam was. Bij wijze van experiment had het Britse Rijk een kleine hoeveelheid speciale filmrolletjes aan zijn fotografen meegegeven, die maar zelden afdrukte. De Britse fotografen maakten gezamenlijk 3000 foto’s. Omdat veel kleurenfoto’s verloren zijn gegaan, hebben foto’s zoals die van de Eindhovense markt een grote waarde voor historici. ,,Je ziet hoe precies hoe het was, toen de foto werd genomen. Dit is het echte werk’’, zei Ian Carter, auteur van het boek tegen CNN.

Eindhoven in Beeld

Hoewel de foto niet nieuw is, heeft de foto ook waarde voor Stichting Eindhoven in Beeld. Die stichting verzamelt historische foto's van en over de stad. Bestuurslid Huub Jacobs zag het beeld nog nooit zo helder. ,,Ik heb de foto eerder gezien, maar toen was die grover.’’ Tot nu toe heeft de ‘nieuwe’ foto geen nieuwe inzichten over het bevrijdingsfeest opgeleverd.

Dat de foto is opgenomen in een boek van het Britse Imperial War Museum verbaast Jacobs niet. ,,Het feest in Eindhoven heeft een diepe indruk gemaakte op de Engelse soldaten. Het was voor hen een zeer markante gebeurtenis.’’