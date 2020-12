Huwelijken, kots op de vloer en een moeder zonder onderbroek: de verhalen van 25 jaar Time Out in Gemert

Nieuwsover­zicht | Brabants bedrijf is spil in versprei­ding vaccin - Politie betrapt etende gasten in restaurant

14 december Natuurlijk is er vandaag veel nieuws over de nieuwe coronamaatregelen. Daarover vind je al veel nieuws op onze site. In dit overzicht kijken we vandaag vooral naar het overige nieuws. Zo werden in Tilburg mensen betrapt tijdens het eten in een Grieks restaurant en zetten boeren een nieuwe stap in hun protesten: ze bezochten Jumbo-baas Frits van Eerd bij hem thuis. En we hebben een kerstwonder in Mierlo-Hout.