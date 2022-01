Huurders krijgen brief van woningcorporatie: 'Stop met uitschelden van zorgpersoneel’

‘Enige rotonde van Nederland die naar een frietbak­ker is genoemd’

VELP - Het is officieel. De nieuw aangelegde rotonde in Velp, ter hoogte van het ABC restaurant, restaurant Den Tol en motel Koolen, krijgt de naam van patatbakker Tien Koolen. Tot grote vreugde van zijn familie die om het eerbetoon had gevraagd.

4 januari