Hulphond Max is weggehaald bij blind baasje Jo: ‘Ik voel me klote en verdrietig’

Nieuwsover­zicht | Ziekenhui­zen nemen hoogste aantal coronapa­tiën­ten op sinds april - Gevaarlij­ke spijker­plan­ken in Brabantse natuurge­bie­den

Nederlandse ziekenhuizen zagen afgelopen etmaal 155 nieuwe patiënten met corona binnenkomen op de verpleegafdelingen en intensive cares. Dat is het hoogste aantal nieuwe opnames in één dag sinds half april. In een aantal Brabantse natuurgebieden zijn planken gevonden waaruit spijkers steken van wel acht centimeter. Illegale motorcrossers zijn mogelijk het doelwit. Dat en meer in het nieuwsoverzicht van vandaag.

5 juli