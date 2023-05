Hulp van alle kanten via één loket: samenwerking in Deurne voor zorg aan kankerpatiënten

Omgekeerde vlag aan kerktoren Someren-Hei­de met 4 mei in aantocht: terecht protest of respect­loos?

SOMEREN-HEIDE - Boven in de kerktoren in Someren-Heide wappert nog de omgekeerde vlag, symbool van de boerenprotesten. Met 4 mei in aantocht: mag dat zo blijven of is dat respectloos? Het ED peilt hoe de vlag erbij hangt.