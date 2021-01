Huizenprijzen stijgen ‘ongekend hard’, toch meer huizen verkocht in Brabant dan een jaar eerder

KaartWoningprijzen stegen in 2020 ‘ongekend hard’, zegt makelaarsvereniging NVM. Toch wisselden veel huizen van eigenaar. De vereniging publiceert donderdag cijfers van het laatste kwartaal van 2020. Daaruit blijkt dat in vrijwel heel Brabant meer woningen werden verkocht dan in het jaar daarvoor. Localfocus bracht de cijfers in kaart.

41,1 duizend woningen werden er verkocht in het laatste kwartaal van 2020 over heel Nederland. Dat is twee procent meer dan een jaar eerder. De gemiddelde verkoopprijs steeg naar 365.000 euro. Dat is twaalf procent meer dan in het laatste kwartaal van 2019.

Prijsstijging in West-Brabant

Makelaars in Roermond, Den Helder en in iets minder mate Woerden verkochten in het vierde kwartaal flink meer huizen: het aantal transacties steeg met twintig tot 35 procent. In populaire regio’s als Amsterdam, Utrecht, Het Gooi en vrijwel heel Brabant wisselden meer woningen van eigenaar.

De prijsstijging valt in onze provincie het meeste op in de regio West-Brabant. Daar was sprake van een prijsstijging van 15,3 procent ten opzichte van een jaar eerder. In de regio Den Bosch is die prijsstijging het laagst met 7,8 procent. Het aantal verkopen steeg juist niet hard in West-Brabant: namelijk maar 0,1 procent. In Den Bosch ligt dat aantal hoger met 9,4 procent. De regio Eindhoven kende een ontwikkeling in het aantal verkopen van 17,4 procent. De prijsontwikkeling was daar vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde: 11 procent.

Lees verder onder de kaart.

Minder wisselingen

Toch nam in lang niet alle regio’s het aantal transacties toe. In grote delen van het land, waaronder Flevoland, wisselden juist minder woningen van eigenaar. De prijzen stegen wel overal stug door. De regio’s Hardenberg en Zutphen kennen met ruim twintig procent de grootste toename. Toch liggen de prijzen daar nog altijd onder het landelijk gemiddelde. In de hoofdstad lijkt een einde te komen aan de turbulente prijsstijgingen van de afgelopen jaren: Amsterdam noteerde in het vierde kwartaal een toename van slechts twee procent. Wel behoort de gemiddelde transactieprijs in de regio – waar naast de hoofdstad ook Amstelveen, Ouder-Amstel, Diemen en Abcoude onder vallen – met 493 duizend euro tot een van de hoogste van Nederland.