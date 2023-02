Huiskamer-plan Bakel 'blijft binnen de lijntjes’

Voorzichtige pogingen van de Dorpspartij in Gemert-Bakel om het complete bouwplan opnieuw ter discussie te stellen, lijken daarmee van de baan. Eind vorig jaar werd bekend dat het oorspronkelijke ontwerp voor de nieuwe Huiskamer van Bakel volledig moet worden aangepast. Die nieuwe Huiskamer of gemeenschapshuis moet op de hoek van de Viltstraat en de Dorpsstraat komen, op en naast de plek waar nu café 't Viltje is.

Duidelijke maatschappelijke behoefte

Aanvankelijk was het plan om dat café te slopen en er een compleet nieuw gebouw neer te zetten. Maar die optie blijkt niet haalbaar. Eigenaar Bernard van den Heuvel wil de kroeg niet sluiten maar juist voortzetten. ,,Inmiddels is ons duidelijk geworden dat het café met name bij de jeugd in een duidelijke maatschappelijke behoefte voorziet", aldus Van den Heuvel. ,,Vandaar dat we het niet willen sluiten.”

Quote We hebben afspraken gemaakt met het dorp en met de gemeente­raad. Daar komen we nu niet zo maar opeens op terug Hanneke Coppens, Wethouder Gemert-Bakel

Dat heeft grote consequenties voor het bouwplan van de Huiskamer: dat nieuwe gebouw moet nu naast en achter 't Viltje komen. Aan dat nieuwe uitgangspunt zal het bouwplan volledig moeten worden aangepast. ,,Er komt inderdaad een nieuw plan. Dat ziet er straks inderdaad anders uit dan op de eerste schetsen het geval was", erkent wethouder Coppens.

4,2 miljoen euro

Maar dat wil niet zeggen dat het hele plan nu weer ter discussie moet komen te staan, zegt Coppens. ,,We hebben afspraken gemaakt met het dorp en met de gemeenteraad. Er is een bedrag van 4,2 miljoen euro voor dit plan opzijgezet. Daar komen we nu niet zo maar opeens op terug.”

Hoe het nieuwe plan er uit komt te zien, wanneer dat klaar is en wanneer er kan worden begonnen met de bouw, dat alles is nog lang niet duidelijk. Er bestaat wel een kans dat er boven café ‘t Viltje appartementen worden gebouwd, zegt Van den Heuvel. ,,Maar dat hangt met name af van de vraag hoe straks de nieuwe Huiskamer wordt gebouwd en of er daar dan nog ruimte voor is.”

Bakels Genot

Er zijn ook verbouwingsplannen voor de plek pal tegenover ‘t Viltje en de locatie waar de Bakelse Huiskamer moet komen, het pand waar nu jongerencentrum Fuse zit. Dat zal worden verbouwd voor en door horecaonderneming Bakels Genot, maar blijft hoogstwaarschijnlijk ook onderdak bieden aan de Fuse. Er wordt nu gewerkt aan een plan waarbij een tijdelijk verhuizing van het jongerencentrum vanwege die verbouwing niet nodig is.