Huisartsenposten Brabant nog steeds platgebeld; campagne tegen onnodig bellen werkt niet

Lerarente­kort? In Uden doen ze het anders: ‘Dit model is de toekomst’

UDEN - Hoezo maken ze zich in Uden zo weinig zorgen om het lerarentekort? Waarom hoefde daar nagenoeg nooit een klas naar huis te worden gestuurd? ‘Kwestie van omdenken’, zegt mededirecteur Angela Verstraten van De Wijde Wereld in Uden. ,,Dit is zeker wel dé toekomst.”

2 december