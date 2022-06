Huisarts Maarten uit Ottersum gaat actievoeren in Den Haag: 'Voor de toekomst van ons vak’

Speciaal­bier drinken met uitzicht op olifanten bij Beekse Bergen: ‘Heel verrassend’

Bij Safaripark Beekse Bergen konden liefhebbers dit weekend speciaalbiertjes proeven met uitzicht op olifanten, nijlpaarden of gorilla's. Volgens Rens Willemsen, general manager van het park, is Brew@theZoo het eerste speciaalbierfestival in een Nederlands dierenpark.

25 juni