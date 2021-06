Huis van John staat al 16 jaar (!) te koop door onenigheid met makelaar: ‘Ik heb hier slapeloze nachten van’

Van het ‘pislulle­tje van het peloton’ tot ritzeges in de Tour, met de ‘juiste preparatie’

26 juni De Tourstart in Den Bosch, deze week 25 jaar geleden, kan gezien worden als het begin van een opleving van het vaderlandse wielrennen. ‘We’ wonnen dat jaar drie etappes. Danny Nelissen ging voorop in een strijd, die volgens hem niet toevallig weer te winnen was.