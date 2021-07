Huh? Kringloopwinkels dreigen door spullen heen te raken

Nooit meer woensdag gehaktdag bij Kouwenberg: na 93 jaar valt het doek voor Bredase slagerij

27 juli BREDA - Nog heel even kan het: een pond gekruid gehakt of een stevige worst halen bij slagerij Kouwenberg aan de Nieuwe Haagdijk. Na zaterdag 31 juli is het over en uit, dan gaan Ton en Annemieke Kouwenberg met pensioen.