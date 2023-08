HTR dreigt strijd in Heusden te verliezen van Langstraat Media: ‘We hebben goed weerwoord’

Piet telt in sneltrein­vaart af bij histori­sche visverkoop: ‘Snoekbaars is vers gevangen in de Merwede’

Hij telt af in sneltreinvaart tot iemand ‘mijn!’ roept. Piet de Joode brengt zaterdag voor de deur van de Woudrichemse Coöperatieve Visscherij-Vereniging De Hoop verse vis aan de man zoals dat vroeger ging. ,,De snoekbaars die ik afsla, is vers gevangen in de Merwede.’’