Hovenier Alex Ulijn neemt lunchroom over: ‘Een dag heeft toch 36 uur? Het kan best allebei’

met video Was de brand in Cuijk een aanslag? ‘Gelukkig is ze ongedeerd, maar ze is wel ongeloof­lijk aangesla­gen’

CUIJK -,,Ze werd midden in de nacht wakker van een geluid op het balkon. Toen ze het gordijn opentrok om te kijken, hoorde ze de ruit knappen. Het volgende moment stond de boel in lichterlaaie”, vertelt de vader over wat zijn dochter, de 29-jarige bewoonster van het appartementencomplex aan de Robijnlaan in Cuijk, heeft meegemaakt.

14:26