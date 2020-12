Hotel Preston Palace opent de deur weer; ‘Het is hier te lang oorverdovend stil geweest’

ALMELO - Preston Palace gaat deze week weer open. Gasten kunnen alleen boeken voor een all-inclusive hotelarrangement. Dag- en avondrecreatie is nog niet toegestaan. Liefhebbers van een paar uurtjes subtropisch zwemparadijs, de indoor kermis, events en ander vermaak moeten nog even geduld hebben.

Preston Palace heeft dit jaar zijn verantwoordelijkheid genomen in de coronacrisis door twee keer op vrijwillige basis het hele complex voor geruime tijd volledig te sluiten. Hotels mogen tijdens de lockdowns openblijven en kunnen gasten in de eigen restaurants bedienen. Die mogelijkheid was er dus ook voor Preston Palace. Maar het horecabedrijf koos ervoor om volledig op slot te gaan.

‘Te lang oorverdovend stil’

Preston Palace heeft de lockdowns onder meer benut om de nodige werkzaamheden en onderhoud af te ronden. Leiding en personeel staan te popelen om, na twee maanden van totale sluiting, weer gasten te verwelkomen. „We ademen hospitaliy en hebben onze vaste fanschare. We willen heel graag onze gasten weer ontvangen”, zegt Agnes Pots van de afdeling marketing. „Het is hier al veel te lang oorverdovend stil. Dat zijn we niet gewend. We gaan er weer voor.”

Preston Palace is in de zomer wel open geweest, in juli en augustus zelfs volledig. In het najaar volgde de tweede lockdown en sloot het horecabedrijf op eigen initiatief het hele complex. Morgen komen de eerste hotelgasten weer. Er is plek voor 550 gasten. Zij kunnen wel gebruik maken van alle faciliteiten zoals midgetgolf, bowlen, bioscoop, zwembad en het uitgaanscentrum.

Genoeg ruimte

Omdat de dag- en avondrecreanten (in normale tijden zo’n 1000 tot 1500) nog niet worden toegelaten is er voldoende ruimte om de hotelgasten in een veilige omgeving en op ruime afstand van elkaar te ontvangen. „Wij zorgen voor een goede verdeling van tijd en ruimte voor onze gasten”, verzekert Pots. „Het gebeurt absoluut en veilig en volgens alle richtlijnen.”

Burgemeester Arjen Gerritsen is blij dat Preston Palace weer opengaat: „Wat er wel mag, daar moet je gebruik van maken. Preston Palace heeft dit jaar extra verantwoordelijkheid genomen door twee keer vrijwillig volledig op slot te gaan. Mooi dat ze weer opengaan”.