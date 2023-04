Horrorfokker Deurne verplaatst steeds activiteiten, maar zou fokverbod moeten krijgen: ‘Boete deert broodfokker niet’

met video Eerbetoon aan Anton Pieck ontroert kleindoch­ter Brigitte: ‘De Efteling is mijn tweede thuis’

KAATSHEUVEL - Bijna 35 jaar na zijn dood eert de Efteling grondlegger Anton Pieck als nooit tevoren. Met een expositie in het museum en een flinke renovatie van het naar hem genoemde plein in het park. ,,Heel fijn dat zijn erfenis in zulke goede handen is”, zegt kleindochter Brigitte.