Horeca verwacht minder voetbalfans, maar is toch klaar voor volksfeest: ‘Vol café als Oranje ver komt’

Aanpak arbeidsuit­bui­ting in Brabant laat flink te wensen over: 'Mensen met een afstand tot de arbeids­markt worden vaker slachtof­fer'

De aanpak van arbeidsuitbuiting schiet tekort. Terwijl het aantal inspecties in België toeneemt, blijven gerichte controles in Nederland achter. In Brabant werden dit jaar vier gevallen van arbeidsuitbuiting gemeld. ,,Maar deze cijfers zijn nog maar het topje van de ijsberg”, zegt directeur Ina Hut van CoMensha, het Coördinatiecentrum tegen Mensenhandel.

11 november