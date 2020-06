Horeca mag steeds meer gasten ontvangen, maar deze zaken overleefden de maandenlange sluiting niet

De maatregelen om het coronavirus tegen te gaan, worden steeds meer versoepeld. Maar voor een aantal Brabantse horecazaken was de sluiting die half maart werd aangekondigd de nekslag, zij gingen failliet of stopten zelf.

Een van de eerste slachtoffers was restaurant ‘t Zand in Veldhoven, dat eind maart failliet ging, even later moest ook het Bossche restaurant Taste Bij Dirk het faillissement aanvragen. De buffer om een lange sluiting te kunnen doorstaan, was niet hoog genoeg.

Emma’s IJssalon aan de Boulevard in Bergen op Zoom is op 24 april failliet verklaard. Het faillissement was aangevraagd door het Pensioenfonds Horeca.

Begin mei besloot het Schijndelse restaurant Noot dat het de deuren definitief gesloten zou houden. ,,We zijn niet failliet, maar stoppen met opgeheven hoofd”, reageerde een woordvoerder toen. ,,Door de coronacrisis zien we te weinig licht aan het einde van de tunnel.”

Eetkamer De Reebok in Oisterwijk en herberg De Gouden Leeuw in Berlicum sloten hun deuren half mei.

Meer faillissementen dan anders

In de eerste 25 weken van 2020 gingen er 1.871 bedrijven en instellingen failliet, 69 meer dan in dezelfde periode van 2019. Daarvan bestaat een groot deel uit horecabedrijven. Zoals in de Tilburgse Spoorzone, waar EVE half mei het faillissement moest aanvragen. De eigenares van de Tilburgse horecazaak Ovide stopte zelf. ,,Het risico is te groot, ik wil stoppen voor ik omval”, zei ze.