Hopteling, Proostrijk, of Efteliertje: fans verzinnen naam nieuw Eftelingbiertje

Inval in woning Wijk en Aalburg: drie verdachten aangehouden

18 oktober WIJK EN AALBURG – In een woning aan de Bosseweg in Wijk en Aalburg is woensdagochtend een inval gedaan, hierbij zijn drie mannen aangehouden. Specialisten van de politie en de Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen (LFO) zijn aanwezig voor onderzoek.