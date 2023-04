Hoort een hondenuitlaatservice thuis in het bos? Rechter twijfelt over kwestie in Nuenen

met video Waar een klein dorp groot in kan zijn: dankzij hulp uit Schijf kan Rens (8) weer naar therapie

SCHIJF - In heel Schijf zijn spaarvarkens kapotgeslagen, is kleingeld tussen de bankkussens uit gehaald of zijn briefjes uit de portemonnee getrokken. Het dorp heeft 5000 euro opgehaald, zodat de 8-jarige Rens dankzij therapie weer een beetje kan lopen.