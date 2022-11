Hoogste concentraties ammoniak op deze plekken in Brabant; bepaald aan de hand van satellieten

DEURNE - Nergens in Nederland is de concentratie ammoniak hoger dan in Deurne en Asten. Dat blijkt uit analyses van Caeli, een bedrijf dat op een nieuwe manier inzicht geeft in het stikstofprobleem; via satellieten.