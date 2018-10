Hoogleraar: 'Pas op met extra macht voor burgemeesters bij bestrijden misdaad'

Minister Grapperhaus kondigde deze zomer aan dat hij in een nieuwe Ondermijningswet burgemeesters meer bevoegdheden wil geven in de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit. De wet komt mede voort uit het besef dat grote drugscriminelen niet of nauwelijks via het strafrecht zijn aan te pakken. Burgemeesters kregen de laatste jaren al een grote rol in de strijd tegen de zogeheten ondermijnende criminaliteit, bijvoorbeeld als het gaat om sluiten van panden waar drugs is aangetroffen. Vooral in Brabant gingen 'daar tal van burgemeesters gretig mee aan de slag. Recent werd ook bekend dat burgemeesters in Midden- en West-Brabant graag woningen zouden willen sluiten waar vuurwapens zijn gevonden .

Heftige beslissing

In de uitzending van Argos zei Vols, hoogleraar Openbare orderecht in Groningen, dat burgemeesters met alarmerende verhalen over ondermijnende criminaliteit vooral proberen om zoveel mogelijk geld en middelen binnen te halen. ,,Burgemeesters staan aan de frontlinie en de positie van het OM vervaagt. Daar kun je als overheid voor kiezen, maar dat is een heftige beslissing. Wij bouwden honderden jaren aan een rechtssysteem met bescherming en grondrechten omdat wij willen dat de staat niet zomaar over iemand heen walst. Dat gebeurt nu wel. En dat gaat wel wat ver. In de strijd tegen de hennepteelt lijkt alles geoorloofd." Vols riep de Tweede Kamer op tot een kritische houding: ,,Ik zeg niet dat er niks aan de hand is, maar moeten nog geen nieuwe bevoegdheden voor burgemeesters lanceren als we nog niet weten hoe groot het probleem is".