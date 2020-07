Hoogleraar heeft nog steeds felle kritiek op lockdown: ‘Die was totaal onnodig, het was pure paniek’

Hij was al in maart criticaster en hij blijft criticaster. De gevolgen van de intelligente lockdown gaan mensenlevens kosten, denkt de Nijmeegse hoogleraar Ira Helsloot. ,,We kunnen jaarlijks 10 miljard euro bezuinigen op schijnveiligheid.’’

,,Nauwelijks positief effect.’’ Dat is wat in de ogen van Ira Helsloot, hoogleraar besturen van veiligheid aan de Radboud Universiteit, de ‘intelligente lockdown’ op 15 maart als resultaat heeft gehad. Sterker nog: ,,We hebben enorme schade opgelopen. De recessie die we nu gaan doormaken, zal tot veel meer doden leiden. Er is geen enkele reden dat in twijfel te trekken.’’

Helsloot stond eind maart nagenoeg in zijn eentje met zijn kritiek op de noodmaatregelen van het kabinet om de uitbraak van het coronavirus te pareren. ,,Alleen zie je niet de doden die er de aankomende twintig jaar door gaan vallen.’’

Levensjaren weggegooid

Helsloots redenatie was: ,,Met alle maatregelen houden we maar een beperkt aantal mensen in leven, en vaak ook maar een jaar langer. Terwijl je er een veelvoud aan levensjaren voor ‘weggooit.’’

Doordat je de tientallen miljarden die de maatregelen kosten ook in de gezondheidszorg had kunnen steken. Doordat mensen door de crisis mogelijk langdurig werkloos raken en bekend is dat mensen in de bijstand eerder sterven.

