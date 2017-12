Hoogbejaarde vrouw overleden na brand in keuken

Vegan Streaker legt vandaag snelweg in Brabant plat: 'Boycot konijnenvlees'

11:08 Peter Janssen, bekend als de Vegan Streaker, kondigt aan vandaag op een snelweg in Brabant een langzaamrijactie te gaan voeren. Zijn stichting Konijn in Nood wil dat mensen 'stilstaan bij het leed dat konijnen hun hele leven, dag in dag uit, door moeten maken'.