Hoofdverdachten 'rovershol Party King’ in hoger beroep flink lager gestraft

DEN BOSCH - In hoger beroep krijgen de drie hoofdverdachten van de Party King-drugszaak flink lagere celstraffen. Het hof veroordeelt de mannen uit Kaatsheuvel, Waalwijk en Best tot ruim vijf en zes jaar. Eerder kregen ze acht, negen en tien jaar van de rechtbank.

Part King was het Bestse bedrijf waar de Brabantse drugsproducenten en –handelaren op de koffie kwamen om hun zaken te bespreken. Het is jarenlang afgeluisterd door de politie die in april 2016 binnenviel en 56 mensen arresteerde.

Onderwereld

Het bedrijf was van Rens H. (59) uit Kaatsheuvel. Toen deze zakelijk in problemen kwam, kwam Alfons G. (55, Best) op het toneel. Met name hij zou de onderwereld hebben binnengehaald. Klussen werden opgeknapt door adjudant Bert L (42) uit Waalwijk.

De rechter veroordeelde hen tot acht, tien en negen jaar straf. Het Openbaar Ministerie eiste nu, opnieuw, tien, twaalf en elf. Het hof gaf G. zes jaar en drie maanden, de andere twee vijf jaar en vier maanden.

Volgens hoofdman Alfons G. gebeurde er inderdaad het een en ander in het ‘rovershol’ dat het daglicht niet kon velen, maar zijn de verdenkingen zwaar overdreven: het was voornamelijk stoere praat.

Wraking

Het hoger beroep sleepte onder andere flink aan omdat de voorzitter is gewraakt. Rens H. maakte weinig mee, hij is al geruime tijd zwaar ziek maar verblijft desondanks in de gevangenis.