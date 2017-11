Hoofdverdachte krijgt 15 jaar cel voor dood Mien Graveland

Opgepakte Sa­tu­dar­ah-lei­der uit Tilburg donderdag voorgeleid

13:46 TILBURG/BREDA – De Tilburgse leider van Satudarah die maandag in alle vroegte werd opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij georganiseerde wietteelt, wordt donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris in Breda. Dan wordt besloten of de voorlopige hechtenis van de verdachte wel of niet wordt verlengd.