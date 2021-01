Hoofdverdachte afpersingszaak De Groot nu ook vast voor aanslagen

Corona-uitbraken in Belgische Kempen: onderzoek naar mogelijke mutatie

4 januari In verschillende gemeenten in de Belgische Kempen zijn de voorbije dagen opvallende uitbraken van het coronavirus vastgesteld en er is onrust over de mogelijke mutatie of variant van het virus. Er moet nu verder worden onderzocht of die ook besmettelijker is dan gewoonlijk, zo verklaart microbioloog Herman Goossens op de site van de Vlaamse krant HLN.