Hondje van Frans Bauer kan weer lopen met rolstoeltje en Dionne Stax te zien in glamoureuze fotoshoot

Analyse Noord-Bra­bant terugflui­ten of niet? Ook Haagse discussie over Brabants boerenbe­leid

9:52 Moet in elke provincie bij voorkeur hetzelfde stikstofbeleid gelden? Of is er juist maatwerk nodig op plaatsen waar de problemen het grootst zijn? Die discussie speelt in Den Haag nu ergens op de achtergrond. Maar het antwoord kan voor Brabant van groot belang zijn.