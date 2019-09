Hondje doodgebeten door rottweiler: ‘Iedereen was bang voor dat beest’

HELMOND - In de Van Meelstraat in Helmond is afgelopen zondag een hondje doodgebeten door een rottweiler. De loslopende hond toonde eerder ook al agressief gedrag richting mensen en andere honden. De eigenaar lijkt vrijuit te gaan.

Na het incident is de rottweiler in beslag genomen door de politie. De officier van justitie beslist nu wat er met het dier gaat gebeuren. De grote rottweiler heeft een eigenaar, maar de hond liep volgens getuigen in zijn eentje door de buurt. Wijkbewoners van de Pronto zijn boos op de man, omdat zijn hond eerder soortgenoten aanviel en zich agressief gedroeg richting mensen. Bij de politie kwam afgelopen mei een officiële melding binnen, maar er zouden nog meer incidenten zijn voorgevallen.

Afgelopen zondagmorgen werd er wederom een vrouw bijna aangevallen door de viervoeter. Rond half negen stortte de rottweiler zich vervolgens op een boomertje, dat op dat moment aangelijnd werd uitgelaten. ,,Ik lag in bed en hoorde een hondje heel hard gillen. Ik keek door het raam en toen zag ik dat de rottweiler het hondje bij z’n achterste vast had. Aan de andere kant stond haar baasje met de lijn in haar hand”, zegt een ooggetuige.

Ontroostbaar

De vrouw rende daarna vlug de trap af, maar ze kon de hond, en de vrouw die hem uitliet niet meer helpen. ,,Ik ben naar buiten gerend, maar toen was de rottweiler er al met het hondje in zijn bek vandoor gegaan. Een bewoner uit de straat trof het hondje bij haar dood in de achtertuin aan.”

Loes, het zestigjarige baasje, is ontroostbaar. ,,Ik zal mijn verhaal doen, maar ik krijg mijn hondje Stern er niet mee terug. Hopelijk gebeurt er nu iets. Ook mijn kinderen en kleinkinderen hebben er veel verdriet van”, zegt de vrouw. ,,Iedereen was bang voor die hond. Ik had hem zelf alleen nog nooit gezien. Alles heeft niet langer dan twee seconden geduurd. Maar het gegil van mijn hondje heeft iedereen geraakt, de hele omgeving heeft het gehoord en gezien.”

Muilkorf

De politie laat weten dat de eigenaar van de hond is achterhaald. Er wordt hem niets ten laste gelegd. ,,Als er geen kwade opzet is, dan gebeurt dat ook niet. Dat gebeurt alleen als het dier tegen een ander dier wordt opgezet”, zegt een woordvoerder.