Honderdjarige Martina Bongers-Herpers uit Zeeland: ‘je moet niet gaan zitten kniezen’

Wandelen in de Biesbosch voortaan stuk makkelij­ker: 'Dit is beter dan een pontje’

DRIMMELEN - Een wandeling maken midden in de Brabantse Biesbosch is sinds vorige week een stuk makkelijker geworden. Het is niet per se meer nodig met een grote groep op pad te gaan, er kunnen nu ook individuele overtochten vanuit Drimmelen worden geboekt.