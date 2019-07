Honderden varkensboeren stoppen binnen drie jaar met hun bedrijf

De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) is tevreden dat het kabinet extra geld beschikbaar stelt voor de herstructurering van de varkenshouderij. De belangenorganisatie stelt dat nog zeer onduidelijk is hoeveel varkensboeren uiteindelijk zullen intekenen op regelingen die het mogelijk maken om te stoppen. ,,Dat is sterk afhankelijk van welke type bedrijven - groot, klein of oud, nieuw - zullen intekenen", aldus een POV-woordvoerster. Ze noemt de regelingen voor de boeren een ‘redelijke’ tegemoetkoming.

Gestopt

De afgelopen twee jaar, zo blijkt uit cijfers van het CBS, zijn er in Nederland in totaal 820 varkenshouders gestopt, waarvan 148 alleen al in Brabant. Hoeveel er gestopt zijn met een financiële regeling van de overheid, is blijkt niet uit de CBS-cijfers. Volgens de POV is het echter wel een ‘substantieel aantal’.

De 60 miljoen euro komt bovenop de 120 miljoen euro die vorig jaar al werd toegezegd. Die regeling, die in 2020 afloopt, is de zogenaamde ‘stoppersregeling’. Daar konden varkenshouders aan meedoen zodat zij niet meer hoefden te investeren in de verplicht gestelde en relatief kostbare luchtwassers. De boeren kregen met de regeling in de hand de tijd om hun bedrijf af te bouwen en hoefden geen geld meer te steken in milieumaatregelen.

Terugloop

Volledig scherm De terugloop in het aantal varkensbedrijven is al een flink aantal jaren gaande. In 200 waren er nog ongeveer 14.500 varkensbedrijven in Nederland, aldus het CBS. Nu zijn dat er ruim 4100, waarvan ruim 1200 in Brabant. Het aantal varkens wordt echter niet lager, terwijl de overheid dat wel nastreeft. Dat aantal schommelt al verschillende jaren rond de 12 miljoen varkens. Het kabinet wil dat aantal met zo'n tien procent verminderen.



De meeste varkensbedrijven stoppen op dit moment omdat er geen opvolger beschikbaar is. Kinderen van varkenshouders kiezen vaak voor een baan buiten het varkensbedrijf. Andere oorzaken voor bedrijfsbeëindiging zijn, aldus de POV, zijn vooral van financiële aard. Maar ook vanwege het gebrek aan groeimogelijkheden en het toenemend aantal regels en wetten op het vlak van milieu- en natuurbescherming stoppen veel boeren.

Hoewel de POV de maatregelen steunt - ‘ook wij willen dat boeren geen overlast veroorzaken - heeft voorzitter Linda Janssen er veel moeite mee dat de indruk gewekt wordt dat varkensboeren Nederland onleefbaar maken. ,,Varkenshouders hebben forse stappen gezet om de uitstoot van ammoniak, broeikasgassen en geur terug te dringen en werken ook hard aan het verbeteren van dierenwelzijn. Juichen bij iedere varkenshouder die de pijp aan Maarten geeft, liefst met een trap na, is niet zoals wij in Nederland met elkaar om zou moeten gaan.”

Luister naar het nieuws van vandaag