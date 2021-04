Honderden Brabanders lappen coronaregels aan hun laars, veel boetes uitgedeeld bij coronafeestjes

Robin uit Oss speelt lied voor zijn vader in finale We Want More: 'Heeft zijn hele leven in het leger gezeten’

23 april Robin Borneman uit Oss staat dit weekend in de finale van de tv-talentenjacht ‘We Want More’. In de finale speelt hij het nummer ‘Soldier On’ van DI-RECT voor zijn vader, die zijn hele leven in het leger heeft gezeten: ‘Het heeft een nogal zware lading, maar die kan ik aan.’