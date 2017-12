Honderd varkens omgekomen bij grote brand in varkensstal in Ammerzoden, asbest vrijgekomen

AMMERZODEN - In een varkensstal bij het dorpje Ammerzoden (bij Zaltbommel) zijn dinsdagavond honderd varkens omgekomen door een brand in de stal waar ze werden gehouden. De hulpdiensten hebben nog geprobeerd dieren te bevrijden, maar tevergeefs.

Het vuur brak aan het begin van de avond uit in een van de varkensstallen van het agrarische bedrijf, gelegen aan de Uilecotenweg in Ammerzoden. De brandweer had het vuur snel onder controle, de schade aan de schuur is beperkt gebleven.

In de stal zaten in totaal honderd varkens. Zij zijn allen dus als gevolg van de brand omgekomen. Verder is er ook asbest vrijgekomen, maar dit zou geen gevaar opleveren voor de volksgezondheid. Het terrein is afgezet, zodat een gespecialiseerd bedrijf de asbestresten kan opruimen.

Burgemeester gewaarschuwd

Vanwege de ernst van de situatie werd vrij snel na de uitbraak van de brand GRIP 1 afgekondigd. Dat betekent onder meer dat de burgemeester moet worden gewaarschuwd.

Veiligheidsregio schaalde bovendien vrij snel op naar 'zeer grote brand', maar echt grote vlammen zijn er niet geweest. Vermoedelijk is dit uit voorzorg gedaan vanwege een gebrek aan bluswater.

Ramen en deuren dicht

Omwonenden die last hadden van de rook, werd geadviseerd ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te schakelen.

De eigenaar van het varkensbedrijf heeft een vergunning voor in totaal 1800 varkens. Daarvan zijn er honderd dus overleden.

Ondertussen is ook de burgemeester ter plaatse gekomen. Dat is protocol als er GRIP1 wordt afgekondigd.

Hoe de brand is ontstaan, moet verder onderzoek uitwijzen. De varkens zijn vermoedelijk aan de gevolgen van rookvergiftiging om het leven gekomen. In de stal waren tijdens de brand geen andere dieren of mensen.