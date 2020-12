Honderd schademeldingen in Brabant door winterstorm Bella

Videobel­lend je sieraden shoppen: 'Samen een mooi cadeau uitzoeken'

27 december Voor winkeliers is et een lastige tijd; normaal gesproken is het cashen deze dagen, maar nu zijn ze dicht. in deze winkel in Den Bosch hebben ze daar iets op bedacht. Ze lopen al videobellend door de winkel zodat de klant een mooi cadeau kan uitzoeken.