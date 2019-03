Hondenbelasting in Tilburg het hoogste, Breda op tweede en Veldhoven op derde plaats

Waarom is een brand in elektri­sche auto zo lastig te blussen?

13:57 BREDA - In een autobedrijf aan de Huifakkerstraat in Breda is maandag een elektrische BMW in brand gevlogen. Om de brand te kunnen blussen moest de brandweer een grote container laten aanrukken, die met water werd gevuld waarna de auto erin werd ondergedompeld. En dat niet alleen: de auto moest ook 24 uur onder water blijven om het vuur helemaal te doen doven. Hoe dat precies werkt? De brandweer geeft antwoord.