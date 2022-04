Hondenbelasting bestaat in veel gemeenten niet meer, maar hier in Brabant betaal je juist wél voor je hond

Rust, veiligheid en vertrouwen voor 31 Oekraïense kinderen op deze school in Escharen

ESCHAREN - Hartjes op de ramen in geel en blauw, de nationale kleuren van Oekraïne. ‘Welkom op de Ester’, staat er op een ander raam, in geel-blauwe letters natuurlijk. De basisschool in Escharen heet iets meer dan dertig Oekraïense vluchtelingkinderen deze maandag op hun eerste schooldag in ons land een warm welkom.

5 april