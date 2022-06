Honden bijten 16 schapen dood van kinderboerderij in Rosmalen

Een bruiloft om écht nooit meer te vergeten: brand in kelder stadhuis Den Bosch doet jawoord vertragen

DEN BOSCH - Er is vrijdagochtend rond 10.30 uur een kleine brand ontstaan in de kelder van het stadhuis in Den Bosch. De brand was ontstaan in een ventilator en was rond 10.45 uur geblust.

