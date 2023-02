Hond Frenkie is klaar voor carnaval: 'Het is een echt Oeteldonks joekeltje'

“Mensen vinden het heel leuk om te zien dat Frenkie een Oeteldonkse das om heeft. Die aandacht vindt Frenkie juist erg leuk”, vertellen baasjes Romy en Aron. “Een paar jaar geleden zagen we tijdens carnaval een hondje lopen dat ook een rood-wit-gele sjaal om had en we zeiden dat als we ooit een hond zouden nemen, we ook een Oeteldonksjaal zouden willen voor de hond. En zo geschiedde!”

Speciaal voor Frenkie gemaakt

Omdat een ‘gewone’ sjaal te groot is voor Frenkie, moest er een sjaal gemaakt worden, leggen Romy en Aron uit. “Mijn moeder heeft de sjaal speciaal voor ‘m gehaakt. Frenkie is geboren en getogen in Oeteldonk en met deze sjaal is het helemaal af. Hij is zo een echt Oeteldonks joekeltje!

Frenkie tijdens carnaval

Wanneer Aron en Romy in de stad carnaval vieren, is Frenkie bij andere honden spelen. Maar toch is de hond er een beetje bij, want ook op de jasjes van Romy en Aron zit Frenkie, zie de foto hieronder.

Volledig scherm foto: eigen archief Romy en Aron

