Hond Eddie uit Vught heeft duizenden Instagram-volgers en is dol op acteren: ‘Ze gaat kwispelend naar haar werk’

Een ‘Bel­ze-avond’ met puntzak friet en Belgische artiesten in Wouw

WOUW - Wie van bijzondere carnavalsactiviteiten houdt, kan maandag 20 februari op de ‘Belze-avond’ in café Donkenhof in Wouw terecht. Dan waant de bezoeker zich in een echt Belgisch bruin café.