Holzken voor tienduizenden euro's gedupeerd na kraak

Het glas ligt er nog, de dure broeken en jassen niet meer. De inbraak aan de Vondellaan in Helmond lijkt het werk van een professionele bende. Ze wisten exact waar het dure spul lag. En ze waren precies op tijd weg in hun Audi S5, met gestolen kentekens. De gauwdieven sloegen 21 keer met een vuisthamer op de etalage in om binnen te geraken. ,,Om 2.26 uur werd door omwonenden 112 gebeld. Vier minuten later waren ze vertrokken", vertelt Nathellie Holzken, die een minuutje rijden van haar zaak woont. ,,Ik had mijn telefoon 'op stil', omdat Nieky in voorbereiding is op een wedstrijd. Hij had er, achteraf gezien, op tijd bij kunnen zijn." Die nachtmerrie bleef de inbrekers bespaard.